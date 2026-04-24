Автомобилното изложение в Пекин се готви да стане най-голямото в света

Въодушевлението в автомобилната индустрия нараства, тъй като местни и международни производители се събират в Пекин в навечерието на това, което се очертава да бъде най-голямото автомобилно изложение в света, пише „People's Daily".

Провеждащо се от 24 април до 3 май, автомобилното изложение в Пекин идва в момент, когато компаниите се надпреварват да представят нови модели и авангардни технологии, като същевременно се борят за внимание, партньорства и пазарен импулс по време на този решаващ период за индустрията, пише КМГ.

Анализаторите посочват, че световното внимание, някога фокусирано върху автосалоните в Мюнхен и Токио, все повече се измества към Китай, където бързият възход на електрическите превозни средства отразява по-широката глобална енергийна трансформация.

Според официалния уебсайт на общинското правителство на Пекин, тазгодишното изложение бележи исторически скок в мащаба си с обща изложбена площ от 380 000 квадратни метра. Изложението събира близо 1000 автомобилни производители от 21 държави и региона. Според медийни съобщения се очаква да бъде посетено от близо 1 милион души.

На тазгодишното автомобилно изложение ще бъдат изложени 1 451 автомобила. Сред тях броят на моделите, представяни за първи път в света, е нараснал до 181.