ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министърът на правосъдието оставя на наследника си...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22725321 www.24chasa.bg

Китай ще инвестира 1 млрд. юана за субсидиране на туристически пътувания

КМГ

408
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Министерството на културата и туризма на Китай обяви в четвъртък, че ще инвестира над 1 млрд. юана (около 146 млн. щатски долара) за субсидиране на разходите, свързани с пътувания, по време на едномесечна кампания за популяризиране на туризма. Това пише КМГ.

Кампанията, фокусирана върху 16-ия Ден на туризма в Китай, който се пада на 19 май, стартира в четвъртък и ще продължи до 31 май.

През този период се очаква правителствените власти да си сътрудничат с повече от 70 партньорски организации и да въведат над 9000 мерки, насочени към туристите в цялата страна.

Съответните власти също така ще засилят усилията си за ограничаване на неправомерното поведение на екскурзоводите, засилване на превенцията на рисковете и подобряване на услугите, за да се гарантира безопасно и приятно пътуване за туристите.

По време на тридневния празник Цинмин в началото на този месец в Китай бяха регистрирани 135 милиона вътрешни туристически пътувания, което представлява ръст от 6,8% спрямо същия период на миналата година, докато разходите за туризъм се увеличиха с 6,6% до близо 61,37 милиарда юана.

Освен това през първото тримесечие на 2026 г. чужденците, голяма част от които се възползваха от разширената безвизова политика на Китай, са направили 21,33 милиона трансгранични влизания и излизания в страната.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Последно от

Последно от

