Китай и САЩ започнаха нов кръг от сътрудничество за опазване на гигантски панди

Гигантските панди Пинпин (мъжка) и Фушуан (женска) от Изследователския център за развъждане на гигантски панди ще пристигнат в САЩ за 10-годишно сътрудничество за опазване на пандите между Китай и САЩ, съобщи Китайската асоциация за защитата на дивите животни, цитирана от КМГ.

Американската страна активно работи за осигуряване на уютна и безопасна среда за техния живот. Китайските експерти същевременно предлагат технологически инструкции по възстановяване на мястото им за живеене и разясняват стандартите за оборудване, отглеждане, осигуряване на храна и здравни грижи.