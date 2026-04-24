ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22725357 www.24chasa.bg

Уан Уънтао: Пекин изрази сериозна загриженост относно ограничителните мерки в търговията и икономиката на ЕС

КМГ

688
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Вчера министърът на търговията Уан Уънтао се срещна с председателя на Европейската асоциация на автомобилната индустрия и председател на борда на директорите на „Мерцедес-Бенц" Ола Калениус. Това пише КМГ. Двете страни обсъдиха въпроси, свързани със сътрудничеството в автомобилната промишленост между Китай и ЕС, както и ограничителните мерки на ЕС по отношение на търговията и икономиката с Китай.

Китайският търговски министър посочи, че Китай ще продължи да разширява висококачествената си отвореност към външния свят, да ускорява развитието на нови качествени производителни сили и да насърчава развитието на индустрията в посока към високи технологии, интелигентност и екологичност. Това ще предостави стабилни перспективи и широки възможности за чуждестранните предприятия, включително „Мерцедес-Бенц", да се установят в Китай и да участват в глобалната конкуренция.

Уан Уънтао подчерта, че наскоро ЕС е въвел редица икономически и търговски ограничителни мерки с протекционистки характер, които нанасят съществена вреда на икономическите и търговските отношения между Китай и ЕС. Пекин вече изрази сериозна загриженост и ще защитава решително законните права и интереси на китайските компании. Той изрази надежда „Мерцедес-Бенц" и европейската автомобилна индустрия да изразят активно своята позиция, за да се създаде справедлива, безпристрастна и недискриминационна пазарна среда за партньорството между китайските и европейските предприятия.

Снимка: КМГ

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Последно от

Последно от

