ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Китайската мисия „Тиенуън-3“ планира донасянето на проби от Марс до 2031 г.

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

На церемонията по стартирането на 11-ия „Ден на китайската космическа програма" стана известно, че проектът за планетарно изследване „Тиенуън-3" се планира да бъде изстрелян около 2028 г. и да върне проби от Марс на Земята около 2031 г. Това пише КМГ.

В същия ден Китайската национална космическа администрация (CNSA) официално обяви резултатите от подбора за проекти за сътрудничество за мисията „Тиенуън-3". Избрани бяха пет проекта за сътрудничество, сред които и три от Хонконг, Макао и Италия. Откакто CNSA публикува известие за възможности за сътрудничество през април 2025 г. е получила 28 намерения за сътрудничество. Въз основа на принципите за подбор „висока научна стойност, силна подкрепа за мисията, силна инженерна осъществимост и висока технологична зрялост", в крайна сметка бяха избрани пет проекта за сътрудничество.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

