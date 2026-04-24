КМГ: Вносът на Китай отчита силен растеж през първото тримесечие

Говорителката на Министерството на търговията Хъ Йонциен заяви, че вносът на Китай отчита силен растеж през първото тримесечие на тази година, увеличавайки се с 19,6% на годишна база, което демонстрира устойчивост на външната търговия и огромния потенциал на китайския пазар. Това пише КМГ.

Високотехнологичните индустрии се развиват бързо през първото тримесечие, като вносът на интегрални схеми и компютърни компоненти се увеличава съответно с 41,4% и 45,3%. По отношение на източниците, в Китай се отбелязва ръст на вноса от над 150 държави и региона, като АСЕАН остава най-големият партньор за вносни продукти, съставляващ 14,8 % от общия обем. Вносът от Европа бележи ръст от 26,4 %.