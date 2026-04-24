Кая Калас: ЕС подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия

Кая Калас СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

Европейският съюз е започнал подготовката на 21-ви пакет санкции срещу Русия, заяви днес ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че изявлението идва само ден след като ЕС одобри 20-ия пакет санкции срещу Москва заради нашествието в Украйна, посочи БТА.

"Наистина подготвяме следващия 21-ви пакет санкции", каза Калас пред журналисти преди неформалната среща на върха на лидерите от ЕС в Кипър.

"Това изпраща много ясен сигнал към Русия, че Украйна е по-важна за нас, отколкото за тях, и ще продължим да я подкрепяме", добави Калас.

ЕС трябва да обложи с данъци свръхпечалбите на енергийните компании, за да финансира мерките за защита на европейските физически и юридически лица от по-високите цени на енергията, заяви днес испанският премиер Педро Санчес, на фона на ръста на цените на енергията в резултат на конфликта в Близкия изток.

Изказвайки се по време на неформалната среща на върха на лидерите от ЕС в Кипър Санчес добави, че Испания също така е предложила по-голяма гъвкавост във фискалните правила за инвестиции във възобновяема енергия.

Четете още

Още от Европа

Проф. Аспарух Илиев: Любовта е там, където нямаш въпроси (подкаст)