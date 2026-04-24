Мадрид не вярва, че САЩ обмислят да замразят членството на Испания в НАТО

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че не вярва на съобщенията в медиите, че САЩ обмислят да замразят членството на Испания в НАТО заради противопоставянето на Мадрид на войната срещу Иран, предаде Франс прес, като цитира негово изявление в началото на срещата на лидерите на ЕС в Кипър.

"Не работим въз основа на имейли, а въз основа на официални документи и позиции, които правителството на САЩ формулира", отговори той на въпрос на медиите.

"Позицията на испанското правителство е ясна: пълно сътрудничество с нашите съюзници, но винаги в рамките на международното право", добави Санчес.

Правителството на Педро Санчес се противопостави на войната, водена от САЩ и Израел срещу Иран от края на февруари. Тази позиция силно разгневи американския президент Доналд Тръмп, който упрекна Мадрид, че е отказал на САЩ да използват военни бази в Андалусия за нанасяне на въздушни удари, като стигна дотам, че заплаши "да прекрати всякаква търговия" между двете страни, посочи БТА.

Тръмп упреква от месеци Испания, че не е увеличила военните си разходи до 5% от БВП, както изисква новата цел на НАТО, наложена от Вашингтон, припомня АФП.