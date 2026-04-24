Макрон е на посещение в Атина за укрепване на стратегическите връзки

Посещението на Еманюел Макрон в Атина днес и утре ще премине при наситена програма от срещи с гръцкото държавно ръководство. Очаква се визитата да подчертае дългогодишните и стратегически отношения между Франция и Гърция.

Първата спирка на френския президент ще бъде среща с държавния глава Константинос Тасулас, като разговорите се очаква да засегнат двустранните отношения и европейски теми.

Утре, събота, Макрон ще се срещне с министър-председателя Кириакос Мицотакис в 11:30 ч. в резиденцията имението „Максимос".

В рамките на визитата двамата лидери ще посетят и фрегатата „Кимон" – символ на задълбоченото сътрудничество между Франция и Гърция в областта на отбраната.

Очаква се разговорите да поставят акцент върху стратегическото партньорство между двете страни, особено в контекста на сигурността в Европа и Средиземноморието.

Френската преса също акцентира върху значението на посещението, като го определя като важна стъпка към задълбочаване на двустранните отношения.