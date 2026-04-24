Пентагонът обмисля как САЩ да окажат натиск върху държави от НАТО, които не подкрепят войната с Иран

Пентагонът обмисля варианти как САЩ да окажат натиск върху държави от НАТО, които не подкрепят войната с Иран. Сред обсъжданите мерки са преразглеждане на подкрепата за британските претенции върху Фолклендските острови и дори временно отстраняване на Испания от алианса, пише "Дейли мейл".

Тези идеи са изложени във вътрешен имейл, който изразява недоволство от нежеланието на някои съюзници да предоставят на САЩ достъп, бази и право на прелитане (т.нар. ABO) за операции срещу Иран. Според американски служител, цитиран от Reuters, подобно съдействие се счита за минимално изискване в рамките на НАТО.

В документа се предлага и преразглеждане на американската дипломатическа подкрепа за дългогодишни европейски „отвъдморски територии", като Фолклендските острови, които се администрират от Великобритания, но се оспорват от Аржентина.

През 1982 г. Великобритания и Аржентина водят кратка война за островите, при която загиват стотици войници, преди Аржентина да капитулира.

Доналд Тръмп нееднократно е критикувал британския премиер Киър Стармър, наричайки го страхлив заради отказа му да се включи във войната срещу Иран. Той също така омаловажи британската военна мощ, наричайки самолетоносачите „играчки".

Първоначално Великобритания отказва да позволи на САЩ да използват свои бази за удари срещу Иран, но по-късно се съгласява на ограничени отбранителни мисии с цел защита на цивилни, включително британски граждани.

Една от предложените мерки е „трудни" държави да бъдат отстранявани от ключови позиции в НАТО. Тръмп също остро критикува съюзниците за отказа им да изпратят военноморски сили за отваряне на Ормузкия проток, затворен заради конфликта.

Американският президент дори е намекнал, че обмисля изтегляне на САЩ от НАТО, макар че това не е официално предложено в разглеждания документ.

Говорител на Пентагона заявява, че САЩ искат съюзниците да поемат по-голяма отговорност и алиансът да не бъде „хартиен тигър", а реална сила.

Войната между САЩ, Израел и Иран поставя под въпрос бъдещето на НАТО и поражда опасения дали Америка би защитила Европа при евентуално нападение.

Някои европейски държави, включително Франция и Великобритания, смятат, че участие в морска блокада срещу Иран би означавало пряко въвличане във войната, но биха помогнали след евентуално примирие.

САЩ са особено недоволни от Испания, която отказва да предостави бази и въздушно пространство за атаки срещу Иран, въпреки че на нейна територия се намират важни американски военни бази.

Според обсъжданите варианти, подобни действия целят да намалят усещането у европейците, че могат да разчитат на САЩ безусловно.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет подчертава, че войната е показала слабости в алианса и поставя въпроса дали всички членове са готови да действат заедно при нужда.

Тръмп оправдава конфликта с аргумента, че цели да предотврати използването на ядрено оръжие от Иран срещу европейски градове като Лондон или Париж.

Междувременно полският премиер Доналд Туск изразява съмнения дали САЩ ще изпълнят ангажимента си да защитят Европа при евентуална руска агресия. Той призовава Европейския съюз да се превърне в по-самостоятелен и реален отбранителен съюз.

Туск подчертава, че въпросът за надеждността на НАТО е особено важен за източноевропейските страни и че гаранциите на хартия трябва да се превърнат в реални действия.