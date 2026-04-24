Еди Рама: ЕС греши като не води диалог с Русия за прекратяване на войната в Украйна

Европейският съюз прави сериозна грешка като не води директен диалог с руското ръководство за прекратяване на войната в Украйна, заяви албанският премиер Еди Рама в интервю за „Политико", дадено по време на Делфийския икономически форум в Гърция.

"Мога да кажа, че Европа направи голяма стратегическа грешка, като прекъсна всички канали с Русия. Европа трябва винаги, винаги, винаги да разговаря с всички", заяви Рама пред „Политико", отправяйки критика към ЕС и политиката му спрямо Русия, предава БТА.

„Колкото повече го отлагаме (диалога с Русия), толкова по-малко ще имаме думата накрая, защото Русия, независимо от това как ще завърши тази война, няма да изчезне", допълни той, като подчерта, че в момента страната му няма никакви връзки с Русия. „Ние нямаме никаква зависимост от Русия, никакви инвестиции, никакъв руски газ, така че мога да спокойно да кажа това", допълни той.

По отношение на войната в Близкия изток Рама заяви: „Не е наша работа да решаваме как да се справим с Иран на световната сцена, но е наша работа да подкрепим всяко усилие за отслабване и евентуално сваляне на този режим". Той добави, че би позволил на американската армия да организира операции срещу Иран от албанска територия при условие, че Вашингтон предостави противовъздушна отбрана на страната му.