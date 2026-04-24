Торнадо удари щата Оклахома, има щети и във военната база "Ванс" (Видео)

Най-малко 10 души са ранени след като торнадо връхлетя северната част на американския щат Оклахома днес, предаде Ройтерс, като се позовава на американски медии.

Според сайта КОКО (KOCO News), службите за спешна помощ са провели спасителни мисии, след като торнадо нанесе значителни щети, като засегна и военновъздушната база "Ванс", намираща се в град Енид, предава БТА.

От авиобазата потвърдиха за пораженията, нанесени от торнадото, в публикация във Фейсбук и заявиха, че провеждат процедури за проверка на всички служители, за да се уверят, че те са в безопасност и са налице.

"Ръководството прави оценка на обекта, за да провери обема на щетите и да гарантира безопасността на съоръженията и инфраструктурата," съобщиха от военновъздушната база.

Кметът на Енид, Дейвид Мейсън предаде, че служители на полицейското и пожарното управление на града координират усилията си, за да отговорят на извънредната ситуация и подкани жителите да стоят далеч от района Грейридж, засегнат от торнадото.

Според доклади на местни медии, мениджърът за извънредни ситуации на окръг Гарфийлд е съобщил за поне 10 души в района с леки наранявания. Засега не се съобщават подробности.