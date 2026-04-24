Доналд Туск: Европа има нужда от максимално единство

Френският президент Еманюел Макрон пристигна в Полша за първото отбелязване на 20 април на Деня на приятелството между Полша и Франция, който бе предвиден с договора от Нанси.

С договора, който засяга въпроси, свързани с отбраната, икономиката, обществото и културата, двете страни се споразумяха за засилване на сътрудничеството и приятелските отношения помежду си, предава БТА.

Той предвижда взаимни гаранции за сигурност, сътрудничество в борбата с хибридните заплахи, както и за общи действия в отбранителната индустрия, икономиката, селското стопанство и науката.

Преди срещата на Еманюел Макрон с полския премиер Доналд Туск в понеделник полското външно министерство заяви, че „договорът от Нанси отвори нова глава в отношенията между Полша и Франция. Това е израз на дълготрайните отношения между нашите общества и на общата ни визия за бъдещето – безопасна, силна и конкурентоспособна Европа".

„Отбелязвайки за първи път Деня на приятелството между Полша и Франция, смятаме, че силните исторически основи на нашите двустранни отношения и общата ни визия и занапред ще засилват нашето приятелство и сътрудничество в името на благото на жителите на двете страни", каза още полското външнополитическо ведомство.

Макрон и Туск се срещнаха в понеделник в Гданск, който е родният град както на премиера Доналд Туск, така и на президента Карол Навроцки. Туск поясни, че е поканил президента Макрон в своя роден град, защото е искал да покаже как е бил възстановен Гданск след Втората световна война, като това може да послужи като препратка към конференцията за възстановяването на Украйна, която ще се състои в Гданск през юни.

На съвместната си пресконференция с президента на Франция, полският министър-председател подчерта, че Полша, подобно на Франция, не си прави илюзии, че светът е същият като преди – това е време, в което Европа има нужда от максимално единство. Туск заяви, че двете страни могат да си сътрудничат в области като помощта за Украйна, отбраната и киберсигурността.

Европа трябва да повярва в собствените си сили и в собствените си способности, защото никой няма да реши проблемите ни вместо нас, посочи полският лидер. "Ако сами не засилим сигурността си, никой няма да го направи вместо нас".

Туск подчерта, че Полша разделя с Франция едно и също становище за сегашната геополитическа ситуация и за нуждата от подсилване на суверенитета на Европа.

Полският премиер отбеляза също, че в световната политика предвидимостта, взаимната лоялност и солидарността са дефицитни стоки и че именно заради това Полша оценява факта, че полско-френското приятелство е дълготрайно и има здрави основи.

Доналд Туск каза още, че на срещата с Макрон са били обсъдени и икономически въпроси и че двете страни искат да бъдат партньори. „Ние сме доста атрактивен партньор. Полша е страна на успеха, развиваме се с най-бързи темпове в Европа. Очакваме равнопоставени и партньорски отношения, що се отнася до търговския обмен и взаимните инвестиции – било то в енергетиката, в отбранителната индустрия или в инфраструктурата", посочи премиерът.

Френският президент Еманюел Макрон заяви в Гданск, че отношенията между Полша и Франция са понастоящем на исторически високо ниво. Той каза още, че двете страни установяват сътрудничество в сферата на ядрената енергетика.

Макрон отбеляза също така, че свободата на Европа зависи от способността на европейските страни да се отбраняват и от тяхната независимост.

Сътрудничеството между Полша и Франция в сферата на отбраната е сътрудничество, което няма лимити, допълни Туск, цитиран от полската национална телевизия. Той изрази позицията си, че Франция е най-лоялният партньор на Полша в охраната на източната ѝ граница.

На съвместната си пресконференция Туск и Макрон бяха попитани за това дали са се споразумели за конкретни форми на сътрудничество в сферата на ядреното сдържане.

Френският президент заяви, че в идните месеци двете страни ще си сътрудничат за партньорство в тази сфера. Доналд Туск каза, че договорката за ядрено сътрудничество в сферата на сигурността е споразумение, изискващо дискретност. И двамата лидери казаха, че се планират съвместни учения между въоръжените сили на двете страни.

Полски медии, сред които телевизия Полсат Нюз, обръщат внимание на факта, че по време на визитата си Макрон не се срещна с полския президент Карол Навроцки. По този въпрос се появиха различни слухове.

Заместник-министърът на външните работи Марчин Босацки заяви, че това е било по решение на френската страна.

По-рано говорителят на президента Навроцки – Рафал Лешкевич, заяви, че полското външно министерство не е изпращало покана на държавния глава във връзка с визитата на Макрон и че посещението на френския лидер е било специално планирана да бъде в Гданск, а не във Варшава.

