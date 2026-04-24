Сръбска медия: Когато Сърбия трябва да бъде поставена под натиск, на сцената се появява Румен Радев

Когато Сърбия трябва да бъде поставена под натиск, на сцената се появява Румен Радев – бивш президент и вероятен бъдещ министър-председател на България. Бившият военен пилот е активен в политиката от 2017 г., като през този период София на няколко пъти блокира напредъка на Сърбия към Европейския съюз, пише сръбската медия Blic. Причината, която официално се посочва, е недоволство от положението на българското малцинство в Сърбия.

Само през последните години България е блокирала Сърбия пет пъти. През декември 2025 г. е блокиран клъстер 3, както и година по-рано – през декември 2024 г. Още през юни 2021 г. страната спира напредъка по клъстери 3 и 4, а преди това – през декември 2020 г. – блокира глава 2. Още по-рано, през януари 2017 г., е блокирана глава 26, след като България вече е подкрепила подобен ход и през 2016 г.

На този фон възниква въпросът: ако темата за клъстер 3 отново бъде поставена през юни, ще продължи ли България тази политика или ще я смекчи?

Според Марко Савкович от фондация „Исак", пълна и систематична блокада е малко вероятна. По-скоро може да се очакват периодични форми на натиск, свързани основно с правата и третирането на българското малцинство. Той подчертава, че България, като нов член на еврозоната, има интерес да се представя като конструктивен партньор в ЕС.

Савкович също отбелязва, че дори когато е блокирала Сърбия, България не е била водеща сила. Днес пречките пред евроинтеграцията са по-широки – от санкциите срещу Русия, през върховенството на закона, до въпроса за Косово.

Решенията за отваряне на преговорни клъстери се вземат от Съвета на ЕС, като практиката показва, че това се обсъжда два до три пъти годишно – обикновено през май или юни и в края на годината.

Основният аргумент на София срещу Белград е положението на българското малцинство. Още през 2024 г. Румен Радев заявява, че подкрепата за страните от Западните Балкани ще зависи именно от това как се третират българските общности – включително техните права, икономическо развитие и възможности за съхраняване на идентичността, езика и културата.

Тази позиция бележи промяна, тъй като няколко години по-рано Радев е заявявал, че Сърбия е постигнала значителен напредък по този въпрос. По-късно обаче той настоява българското малцинство да получи по-силна подкрепа от сръбската държава.

Допълнително напрежение създава фактът, че през 2021 г. България блокира и преговорите на Северна Македония с ЕС заради обвинения в език на омразата към българите.

Според анализатори, проблемът със Сърбия е по-лесно решим. Забележките на София са насочени основно към икономическото положение на българите в граничните райони, както и към техните права.

Сред основните искания са въвеждане на българския език в образованието, медиите и официалната употреба, промени в изборното законодателство с цел по-голямо политическо участие на малцинството, както и възможност за религиозни служби на български език и признаване на Българската православна църква.

Отношенията се усложняват и от факта, че българското законодателство не признава национални малцинства, като всички граждани се определят като българи с различен етнически произход. Това означава, че сръбското малцинство в България не разполага със същите права, които София изисква за българите в Сърбия.

Според последното преброяване в Сърбия живеят около 12 900 души, които се самоопределят като българи.