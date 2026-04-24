Двама загинаха, а 14 бяха ранени при нощна атака с дронове срещу Одеса

Двама души загинаха, а 14 бяха ранени при нощната атака с дронове срещу Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Одег Кипер в канала си в Телеграм.

Спасителите от държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област евакуираха от местопроизшествието 36 жители, сред тях две деца, посочи областният управител.

"Последиците от руското нападение срещу Одеса: са разрушения на жилищни райони и нанесении щети по търговски кораб, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис, насочващ се към едно от пристанищата на Голяма Одеса. На кораба е избухнал пожар, който бързо е потушен от екипажа. Няма съобщения за пострадали", каза Кипер.

По негова информация най-малко три жилищни сгради са претърпели значителни щети. Разрушени са апартаменти и фасади, счупени са прозорци.

Всички съответни служби отстраняват последиците от нападението през нощта.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.