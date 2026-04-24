Пекин отхвърли обвиненията, че задържан от САЩ ирански кораб бил "подарък от Китай"

Китайското Външно министерство отхвърли обвиненията на американския президент Доналд Тръмп, че задържан от американските военноморски сили товарен кораб, плаващ под ирански флаг, е бил "подарък от Китай", предаде Ройтерс.

"Нормалната търговия между държавите не бива да бъде възпрепятствана", заяви пред журналисти говорителят на китайското дипломатическо ведомство Го Цзякун, цитиран от БТА.

Пекин определи и като "напълно неоснователни" обвиненията на Белия дом за мащабно копиране от страна на Китай на американски модели за изкуствен интелект (ИИ), предаде Франс прес.

"Твърденията на САЩ са напълно неоснователни. Те представляват клеветническа кампания срещу успехите на китайската индустрия за ИИ", заяви по време на редовна пресконференция Го Цзякун.

Технологичният съветник на Белия дом Майкъл Крациос заяви вчера в Екс, че САЩ разполагат с доказателства, че "чуждестранни субекти, главно в Китай", използват тайно и в "промишлени мащаби" модели на американски ИИ, за да възпроизвеждат техните възможности.

Китайската компания "Дийп Сийк" (DeepSeek) обяви днес дългоочакваното пускане на нов модел за изкуствен интелект.

"Призоваваме американската страна да се съобразява с фактите, да се откаже от своите предубеждения, да прекрати политиката си на технологично ограничаване и наказания спрямо Китай и да направи повече за улесняване на технологичния обмен и сътрудничеството между двете страни", каза Го Цзякун, имайки предвид наложените от САЩ ограничения за достъпа на Китай до определени технологии.