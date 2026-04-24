Вдигат заплатите на полицаите в Турция, ще стигат до 2500 евро на месец

Властите в Турция готвят повишаване на заплатите на полицейските служители чрез въвеждане на нова система за заплащане на извънреден труд, съобщава сайтът „Хаберлер".

Министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи заяви вчера, че работата по новата система и няколко нови регулации напредва и подчерта, че се очаква те да станат факт „много скоро". Новата система предвижда въвеждане на почасово заплащане за извънреден труд, чрез което полицейските служители в страната ще могат да получават с до 17 000 турски лири (322 евро) повече месечно, предава БТА.

По настоящем всички полицейски служители в Турция получават фиксирано заплащане, независимо от това дали работят извънредно или не, отбелязва Хаберлер.

Сред предвидените регулации е и въвеждане на нов режим на работа, включващ 12-часови смени, последвани задължително от 36-часова почивка. По този начин полицаите в Турция ще работят средно по 42-45 часа седмично.

С въвеждането на новата система за извънреден труд заплатите на различните полицейски служители в Турция ще се повишат по следния начин: за редови полицаи – от максимум 90 000 турски лири (1709 евро) до 107 000 турски лири (2032 евро) месечно при максимално заплащане за извънреден труд; за комисари – от 95 000 турски лири (1804 евро) до 112 000 турски лири (2127 евро); за началници на управления – от 115 000 турски лири (2184 евро) до 132 000 турски лири (2507 евро).