Слонове стъпкаха US милионер по време на лов в Африка

Американски милионер и ловец на едър дивеч е загинал, след като е бил нападнат и стъпкан от пет слона по време на лов в Централна Африка. 75-годишният Ърни Дозио, собственик на лозови масиви в Калифорния и страстен трофеен ловец, е бил на организиран лов в гъстите гори на Габон, където е преследвал рядка горска антилопа – жълтогръб дукер.

Инцидентът се случва в района на националния парк Лопе-Оканда, пише "Дейли мейл". По време на лова Дозио и придружаващият го професионален ловец неочаквано попадат на група от пет женски горски слона с малко. Животните, почувствали заплаха, незабавно атакуват.

Заради изключително гъстата растителност слоновете се появили почти изневиделица. Професионалният ловец, въоръжен с мощна пушка, е бил повален и тежко ранен, като изпуска оръжието си. Така Дозио остава само с ловна пушка и без реална защита срещу разярените животни. Той е бил съборен и стъпкан до смърт.

Според негов познат от ловните среди, Дозио е ловувал още от дете и е притежавал впечатляваща колекция от трофеи от Африка и САЩ. Въпреки че ловът на едър дивеч е спорна тема, всички негови експедиции са били законно организирани и част от програми за контрол на популациите.

По време на този лов той е имал лиценз за лов на дукери и дребен горски бивол. Заради местните закони не е могъл да използва собствено оръжие, а е разчитал на предоставено оборудване.

Тялото му ще бъде транспортирано обратно в САЩ с помощта на американското посолство в Габон.

Габон е известен като една от най-съхранените природни територии в Африка – около 88% от страната е покрита с гори и там живее голяма част от останалата популация на горски слонове, оценявана на около 50 000.

Жълтогръбият дукер, който Дозио е преследвал, е рядка и плашлива антилопа, обитаваща гъсти гори. Видът е описан за първи път през XIX век и се отличава с малки рога и скрит начин на живот.

Ловната компания, организирала експедицията, потвърждава инцидента, като съобщава, че клиентът е загинал след среща със слоновете, а професионалният водач е ранен.

Дозио е бил добре позната фигура в своята общност в Калифорния. Той е притежавал голяма земеделска компания и лозови масиви, а семейството му е активно в бизнеса с винопроизводство. Освен това е участвал в различни благотворителни организации и инициативи.

В личните си помещения той е съхранявал стотици ловни трофеи – от слонове и носорози до мечки, лъвове и елени. Въпреки богатството си, близките му го описват като скромен човек, отдаден на семейството, лова и благотворителността.

Случаят отново повдига въпроси около риска и етиката на трофейния лов. Подобни инциденти не са изолирани – през последните години има и други случаи на загинали ловци при атаки от диви животни, включително биволи и лъвове.

Смъртта на Дозио предизвиква силен отзвук както в САЩ, така и сред ловните среди в Африка, като мнозина я определят като трагичен край на един дългогодишен и опитен ловец.