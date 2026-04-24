Магистралите в Румъния се увеличили със 131 км. за година

През 2025 г. дължината на магистралите в Румъния се е увеличила със 131 километра, сочат данни на Националния статистически институт на Румъния, цитирани от Аджерпрес.

Общата дължина на публичната пътна мрежа е 87 220 км, от които 18 193 км (20,8 процента) национални пътища, 35 131 км (40,3 процента) окръжни пътища и 33 896 км (38,9 процента) общински пътища, предава БТА.

Според данните, които са публикувани по-рано днес, спрямо вида на настилката - 52,5 процента (45 806 км) от пътищата в Румъния са с модерна пътна настилка, 23,5 процента (20 455 км) - с лека пътна настилка, а 24 процента (20 959 км) -паважни и черни пътища.

Спрямо техническото състояние на обществените пътища, 26,8 процента от дължината на пътища с модерна настилка и 38,1 процента от дължината на пътищата с леки пътни настилки са надвишили своя експлоатационен срок, сочат още данните.