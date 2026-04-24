„Ню Йорк Таймс“: Войната в Иран изчерпа запасите на САЩ от жизненоважно и скъпо оръжие

От началото на войната с Иран в края на февруари Съединените щати са изразходвали около 1100 от своите далекобойни стелт крилати ракети, предназначени за евентуален конфликт с Китай – близо до общия брой, който остава в американските запаси. Военните са изстреляли и над 1000 крилати ракети „Томахоук", приблизително десет пъти повече от количеството, което купуват годишно, пише „Ню Йорк Таймс".

Пентагонът е използвал над 1200 прехващащи ракети „Пейтриът", всяка на стойност над 4 милиона долара, както и повече от 1000 наземно базирани ракети Precision Strike и ATACMS, което е оставило запасите на тревожно ниски нива, според вътрешни оценки на Министерството на отбраната и представители на Конгреса.

Войната с Иран значително е изчерпала голяма част от глобалните запаси от боеприпаси на американската армия и е принудила Пентагона да прехвърля бомби, ракети и друга техника към Близкия изток от командвания в Азия и Европа. Това е намалило готовността на тези региони да се справят с потенциални противници като Русия и Китай и е наложило ускоряване на производството, посочват представители на администрацията на Тръмп и Конгреса.

Конфликтът също така подчерта зависимостта на Пентагона от изключително скъпи ракети и боеприпаси, особено системи за противовъздушна отбрана, както и опасенията дали отбранителната индустрия може бързо да разработи по-евтини оръжия, включително ударни дронове. Министерството на отбраната не е разкрило точния брой използвани боеприпаси в 38-дневната война преди примирието преди две седмици, но съобщава, че са поразени над 13 000 цели. Според официални лица тази цифра прикрива реалния мащаб на използваните оръжия, тъй като много цели са били атакувани многократно.

Представители на Белия дом отказват да дадат точна оценка на разходите, но независими анализи ги поставят между 28 и 35 милиарда долара – почти 1 милиард дневно. Само през първите два дни са използвани боеприпаси на стойност 5,6 милиарда долара.

За да възстановят запасите си, САЩ ще трябва да вземат трудни решения за разпределението на военната си мощ. „При сегашните темпове на производство възстановяването може да отнеме години", заяви сенатор Джак Рийд.

Експерти предупреждават, че ключови боеприпаси са били в недостиг още преди войната и сега ситуацията е още по-сериозна. Белият дом отхвърли тези оценки, заявявайки, че армията разполага с достатъчно ресурси. Пентагонът отказа да коментира конкретни данни поради съображения за сигурност.

Някои републиканци настояват за увеличаване на финансирането за производство на боеприпаси. Въпреки подписани дългосрочни договори с компании като Lockheed Martin за увеличаване на производството, реалният старт се бави заради липса на средства.

Междувременно армията продължава да използва запасите си с висока скорост. Особено силно засегнати са ракетите JASSM-ER, от които са използвани около 1100, оставяйки приблизително 1500 в наличност. Запасите от „Томахоук" се оценяват на около 3000 ракети.

Ракетите „Пейтриът" струват почти 4 милиона долара всяка. През 2025 г. САЩ са произвели около 600, а във войната са използвани над 1200.

Общите разходи за конфликта се оценяват между 25 и 35 милиарда долара. Допълнителни разходи възникват и заради унищожена техника. При операция за спасяване на пилот в Иран военните са унищожили два транспортни самолета MC-130 и поне три хеликоптера, за да предотвратят попадането им в чужди ръце. Загубите се оценяват на около 275 милиона долара.

Намаляващите запаси оказват натиск върху всички военни командвания. В Европа това засяга отбраната срещу Русия, а в Азия – готовността срещу Китай. Част от противоракетните системи, включително от Южна Корея, са прехвърлени към Близкия изток.

Още преди този конфликт ресурсите в Азия бяха намалени заради операции в Близкия изток и Червено море. Продължителните военни действия водят и до износване на техника и ограничаване на ученията.

Американските сили работят при високо натоварване, което затруднява дори базовата поддръжка на оборудването.

Командващият в Индо-Тихоокеанския регион отказа коментар за прехвърлянето на оръжия, а други военни представители признават, че запасите не са неограничени, съобщава БГНЕС.