Апостолос Дзидзикостас: ЕС разполага с достатъчни запаси авиационно гориво

Апостолос Дзидзикостас КАДЪР: Екс/@tzitzikostas

Европейският съюз разполага с достатъчни запаси от авиационно гориво и може да активира аварийни резерви за период до три месеца, каза еврокомисарят по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас по време на участието си в Делфийския икономически форум.

В изказването си той постави акцент върху енергийната криза, като обвърза обявените от някои авиокомпании отменени полети по-скоро с растящите цени на горивото, отколкото с недостиг на доставки. Дзидзикостас посочи, че „настоящата енергийна криза е най-голямата в историята" и прогнозира „трудно лято", предава БТА.

Еврокомисарят по устойчив транспорт и туризъм коментира още, че ако войната в Близкия изток не приключи скоро, глобалните последствия могат да бъдат тежки. Дзидзикостас акцентира и върху плана за военна мобилност на ЕС, който включва модернизиране на 500 стратегически важни точки в цяла Европа. В изказването си той прогнозира и рязък спад на туристите, идващи от Азия в Европа.

Форумът в Делфи ще продължи до 25 април и включва над 200 дискусии и панели с участието на около 1200 лектори от Гърция, Европа и света. Сред участниците са представители на правителства, международни организации, академичните среди и бизнеса, като акцентът е върху геополитиката, икономиката и технологичните трансформации.

