ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
"Даунинг стрийт": Британският премиер няма да се поддаде на натиск във връзка с войната с Иран

Британският министър-председател Киър Стармър. Снимка: Архив

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър винаги е казвал, че няма да се поддаде на натиск във връзка с войната с Иран, обяви днес канцеларията му на "Даунинг стрийт" чрез негов говорител, цитиран от Ройтерс.

Говорителят спомена и въпроса за Фолклендските острови. Суверенитетът им е в рамките на Великобритания, заяви той по повод информацията, че във вътрешен имейл в мрежата на Министерството на отбраната на САЩ е предложено преразглеждане на американската позиция спрямо островите в Атлантическия океан, предава БТА.

Това е един вид наказание от страна на Вашингтон заради британското становище във връзка с войната с Иран, отбелязва Ройтерс.

"Няма как да бъдем по-ясни за позицията на Обединеното кралство за Фолклендските острови. Тя е дълготрайна и неизменна", посочи говорителят, допълвайки, че Великобритания е заявявала тази позиция "ясно и постоянно пред поредица от американски правителства".

Британският министър-председател Киър Стармър. Снимка: Архив

