Нетаняху е преминал лечение за рак на простатата

Офисът на израелския премиер Бенямин Нетаняху публикува годишния му здравен доклад, в който се разкрива, че той е преминал лечение за рак на простатата, след като при контролен преглед е открит малък злокачествен тумор.

Според доклада 76-годишният Нетаняху е претърпял операция на 29 декември 2024 г. заради доброкачествено уголемяване на простатата, пише ynetnews. Интервенцията е преминала успешно и без усложнения. Впоследствие, при рутинно ЯМР изследване, е установено малко образувание с размер под 1 см със съмнителни характеристики.

Допълнителни изследвания потвърждават, че става дума за ранен стадий на рак на простатата, открит случайно и без наличие на метастази.

Лекарите са предложили два варианта – активно наблюдение или кратък курс на целенасочена лъчетерапия. Премиерът е избрал лечението. То е проведено успешно и според резултатите от образните и лабораторни изследвания туморът е напълно изчезнал.

Нетаняху обяснява, че е поискал публикуването на доклада да бъде отложено с два месеца, за да не съвпадне с разгара на войната и да не бъде използвано за пропагандни цели от Иран.

Той заявява, че в момента е в отлично здраве и добра физическа форма, като подчертава, че проблемът е бил малък и вече напълно решен.

По думите му, при откриването на образуванието лекарите са го информирали, че подобни случаи са чести при хора на неговата възраст и не винаги изискват лечение. Въпреки това той е предпочел да действа незабавно и да премахне риска.

Лечението е включвало кратки, модерни лъчетерапевтични процедури, по време на които той е продължил да работи активно. След приключването им няма следи от заболяването.

Ръководителят на онкологичното отделение в медицинския център „Хадаса" в Йерусалим потвърждава, че образуванието е било открито случайно по време на рутинен контрол и е било в много ранен стадий – често срещано състояние при хора над 70 години.

След терапията и последващите изследвания няма данни за наличие на болест, като премиерът ще продължи с редовни профилактични прегледи.

В доклада се отбелязва още, че поставеният през 2023 г. пейсмейкър не е бил използван до момента. Сърдечен стрес тест, направен тази година, е показал отлични резултати, поставящи Нетаняху сред най-добре представящите се 10% за неговата възраст. Кръвните му показатели също са в норма.