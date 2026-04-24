Зеленски пристигна в Саудитска Арабия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна днес в Саудитска Арабия, където ще се срещне със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд, предаде Укринформ, като се позова на Фейсбук страницата му.

Зеленски посочи, че на състоялата се вчера негова среща с европейските лидери са били осигурени финансови гаранции за стабилността на Украйна.

„Отбелязваме напредък в преговорите и в изпълнението на договореностите със Саудитска Арабия в областите на сигурността, енергетиката и инфраструктурата. Важно е постигнаните договорки да бъдат в интерес и на двете страни. Оценявам съдържателното сътрудничество между нашите страни“, добави той.

Както съобщи Укринформ, Европейският съюз и Украйна приветстваха одобрението на заем в размер на 90 милиарда евро и са призовали трети държави да помогнат за запълване на финансовите дефицити на Украйна, както и приемането на 20-ия пакет със санкции срещу Русия, пише БТА.