Мелони: Напрежението между Тръмп и Испания около НАТО не е в полза на алианса

Джорджа Мелони СНИМКА: Фейсбук

Напрежението между президента на САЩ Доналд Тръмп и Испания около НАТО не е в полза на алианса и той трябва да бъде укрепен, заяви италианският премиер Джорджа Мелони в кулоарите на неформална среща на върха на ЕС в Никозия, предаде италианската агенция АНСА, цитирана от БТА.

Повод за напрежението стана имейл от Пентагона, в който се обсъжда възможността Испания да бъде временно отстранена от НАТО заради позицията ѝ по отношение на войната на САЩ и Израел срещу Иран. Испанският премиер Педро Санчес обаче подчерта, че "валидни са само официално приетите решения“.

"Не смятам, че напрежението между САЩ и Испания в рамките на НАТО е нещо положително", посочи Мелони. Тя допълни, че усилията трябва да бъдат насочени към укрепване на алианса, включително и към засилване на европейския му стълб, който следва да допълва, а не да замества общата структура.

