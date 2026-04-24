Al Arabiya: Иранският външен министър пътува към Исламабад

Пакистански правителствен източник разкри пред кореспондент на Al Arabiya днес, че иранският външен министър Абас Аракчи може да пристигне в Исламабад тази вечер, придружен от малка делегация.

Източникът добави още, че очаква втори кръг от преговори между Америка и Иран.

Двама пакистански служители информираха, че се очаква иранският външен министър да пристигне в пакистанската столица по-късно същата вечер. Те обаче отказаха да предоставят допълнителни подробности, съобщава Асошиейтед прес.

Ирански източници посочиха, че външният министър ще посети Мускат и Москва след Исламабад.

Това се случи, след като Аракчи се свърза с пакистанския си колега Исхак Дар, за да обсъдят развитието на събитията относно прекратяването на огъня със Съединените щати.

Арагчи обсъди същия въпрос и с началника на пакистанската армия Асим Мунир, който изигра основна роля в подготовката за първия кръг от преговори.