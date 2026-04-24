Нови разкрития за Епстийн: Настанявал жертви от Източна Европа в лондонски апартаменти

Сексуалният престъпник Харви Епстийн е настанявал жертви на насилие в лондонски апартаменти в продължение на години, разкрива BBC

Четири наети лондонски апартамента са подробно описани в касови бележки, имейли и банкови записи в досиетата на Епстийн. Там той е настанявал жени, които твърдят, че ги е малтретирал, след като британската полиция е решила да не го разследва, разкрива BBC.

Намерени са доказателства за четири апартамента, наети в богатите квартали Кенсингтън и Челси. Шест от жените, настанени в тях, оттогава са се явили като жертви на малтретирането от страна на Епщайн.

Много от тях - от Русия, Източна Европа и други места - са били доведени във Великобритания, след като Столичната полиция е решила да не разследва твърдението на Вирджиния Джуфре от 2015 г., че е била жертва на международен трафик на хора в Лондон.

Полицията заяви, че по това време е следвала „разумни линии на разследване", като е интервюирала Джуфре многократно след оплакването ѝ и е сътрудничила с американските следователи.

Някои от жените, настанени в лондонските апартаменти, са били принуждавани от Епстийн да вербуват други хора в схемата му за трафик на хора за сексуална експлоатация, както и редовно са били транспортирани до Париж с Eurostar, за да го посещават, според имейли в досиетата.

BBC е претърсила милиони страници с документи, събрани от Министерството на правосъдието на САЩ в разследването му на опозорения финансист и публикувани като част от досиетата на Епстийн, за да сглоби най-подробната картина досега за неговата дейност във Великобритания.

Това показва как операцията е станала по-мащабна, отколкото е било известно преди това - с повече жертви, изградена инфраструктура като жилища и често транспортиране на жени през границите - чак до смъртта на Епщайн, въпреки предупрежденията до британската полиция.

BBC не публикува никакви подробности за младите жени, за да защити анонимността им като жертви на сексуално насилие.

Разследване установи, че британската полиция е имала други възможности да започне разследване на дейността на опозорения финансист в Обединеното кралство, в допълнение към оплакването на Джуфре, че е била жертва на трафик и принудена да прави секс с Андрю Маунтбатън-Уиндзор през 2001 г. Маунтбатън-Уиндзор винаги е отричала всякакви нарушения.

В началото на 2020 г. втора жена се оплака в Метрополитън полицията, че е била малтретирана от Епстийн във Великобритания, установи BBC. Не е ясно дали по тази жалба са предприети действия.

Британските власти също така знаеха през 2020 г., скоро след като Епстийн почина в затвора в очакване на съдебен процес, че финансистът е наел поне един от апартаментите, идентифицирани от BBC, според документ в досиетата.

Теса Грегъри, адвокат по правата на човека в Leigh Day, каза пред BBC, че е „шокирана", че никога не е било започнато разследване от британската полиция, след като ѝ показахме примери от нашите открития.

„Когато има достоверни твърдения за трафик на хора, британската държава, дори ако няма жертви, има позитивно правно задължение да проведе бързо, ефективно и независимо разследване", каза тя.

Метрополитън полицията заяви: „Ние признаваме задълженията си по член 4 от Европейската конвенция за правата на човека и сме уверени, че те са изпълнени." Член 4 е правото на свобода от робство и принудителен труд.

Кевин Хайланд, бивш старши детектив в Метрополитън полицията, който беше първият независим комисар за борба с робството в Обединеното кралство, каза, че полицията е пропуснала възможности да разследва осъдения сексуален престъпник.

„Хората са възмутени, че някой се е появил и е казал: „Бях трафикиран от този мъж", а въпреки това просто му е било позволено да продължи. Кой в полицията е взел това решение?", попита той.

Хайланд каза, че въз основа на опита си в разследването на трафик на хора, служителите биха могли да работят с туристически компании, за да следят кредитните карти и IP адресите - уникалните идентификатори, присвоени на разработчиците.