Китай проведе военни учения с бойни стрелби до филипинския остров Лусон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въоръжените сили на Китай заявиха, че са провели военни учения, включващи стрелба с истински боеприпаси, в акваторията източно от най-големия филипински остров Лусон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Военно формирование от Командването на Южния театър на китайската армия е провело учения, включващи предимно стрелба с истински боеприпаси, координационни учения море-въздух, бързи маневри и попълване на запасите по море. Целта на ученията е да се проверят интегрираните съвместни бойни способности, гласи съобщението на армията.

Китайските въоръжени сили не предоставиха повече подробности за точното място и време на ученията.

Междувременно китайското министерство на отбраната съобщи, че министърът на отбраната на страната Дун Цзюн днес е на посещение в Русия, където се е срещнал с руския си колега Андрей Белоусов. Двамата са обсъдили засилването на стратегическата комуникация и "задълбочаването на практическото сътрудничество във всички области".

От ведомството посочват още, че Дун Цзюн ще посети и Киргизстан, където ще вземе участие в срещата на министрите на отбраната от държавите членки на Шанхайската организация за сътрудничество.