Карлос Насар с четвърта европейска титла в Батуми

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Пийт Хегсет: Иран има шанса да сключи добра сделка

Министърът на отбраната Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви днес, че Иран има шанса да сключи "добра сделка" с Вашингтон, добавяйки, че американската блокада на Ислямската република става глобална, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Нашата блокада се разраства и става глобална", каза ръководителят на Пентагона пред репортери.

"Никой не преминава през Ормузкия проток за където и да е без разрешението на военноморския флот на САЩ", посочи той.

По думите му американският флот е върнал досега от протока 34 кораба.

Генерал Дан Кейн, ръководещ Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили, заяви на свой ред, че въоръжените сили на САЩ ще продължат да спират ирански плавателни съдове в Тихия и в Индийския океан.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

