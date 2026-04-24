Силяновска: Поздравих Радев за изборната победа, мнозинството и стабилността в България са важни, за да има с кого да говорим

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска е поздравила Румен Радев за изборния успех на парламентарните избори, които се проведоха на 19 април, и му е пожелала успех, подчертавайки, че „регионалният подход е важен” и Северна Македония иска „приятелски и конструктивни отношения, както и разбиране за необходимостта от разширяване” на ЕС.

В отговор на журналистически въпрос след участието си в конференция на президентите и председателите на парламентите на страните, участващи в "Адриатическо-Йонийската инициатива", домакин на която е парламентът в Скопие, Силяновска обясни, че след изборите е изпратила съобщение на Румен Радев, след което е получила обаждане от него.

„Пожелах му успех, изразих убеждението си, че щом е получил толкова голяма подкрепа, това е гаранция за стабилност, че българските граждани вероятно са разпознали в него стабилен елемент за държавата и нацията, че вероятно ще може лесно да сформира правителство, за да реализира програмата си. Очаквам, разбира се организиране на среща”, каза пред журналисти Силяновска.

В интервю за ТВ Сител снощи и премиерът на страната Християн Мицкоски заяви, че е честитил изборната победа на Румен Радев и е подчертал необходимостта от диалог и добросъседските отношения.

Коментарите и анализите в Северна Македония, свързани с изборните резултати в България, са през призмата на това възможна ли е промяна в българската позиция по отношение на евроинтеграцията на страната.