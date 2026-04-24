Украйна обяви планове за разширяване на ядрените си мощности

Украйна обяви планове за мащабно разширяване на ядрената си енергетика в навечерието на 40-годишнина от аварията в Чернобил, предаде ДПА. „Нашата цел е номинален капацитет от 25 гигавата ядрена енергия до 2050 г.“, заяви днес енергийният министър Денис Шмигал в публикация в своя канал в „Телеграм“.

Според плана атомната електроцентрала в Хмелницки, в западната част на Украйна, ще бъде разширена с четири нови реактора, в допълнение към двата, които вече са в експлоатация. Увеличаването на ядреното производство е определено като „основа на новата енергийна архитектура на Украйна“.

В момента ядрените мощности на страната са около 13 гигавата, разпределени в 15 реактора в четири атомни централи. Последните нови блокове са въведени в експлоатация през 2004 г. в ядрените централи в Хмелницки и Ровно, а най-старият действащ реактор е от 1980 г., пише БТА.

Най-голямата атомна електроцентрала в Европа - АЕЦ „Запорожие“, която е с мощност около 6 гигавата - се намира в район, окупиран от руските сили от 2022 г. насам. Макар съоръжението да не е било пряко атакувано, са регистрирани удари по близки подстанции, а реакторите в момента са спрени от съображения за безопасност.

На 26 април 1986 г. четвърти реактор на Чернобилската атомна електроцентрала избухва, като последиците водят до радиоактивно замърсяване на големи части от Украйна, Беларус и Русия, както и обширен регион в Европа. Над 100 000 души са били принудени да бъдат евакуирани, а експерти оценяват, че десетки хиляди са загинали вследствие на последствията от аварията, припомня ДПА.