6 круизни кораба избягаха от Ормузкия проток под прикритието на ВМС на САЩ

Шест круизни кораба, които бяха блокирани в Персийския залив, успяха да преминат през Ормузкия проток в дръзка операция, подпомогната от ВМС на САЩ.

Флотилията включва два кораба, управлявани от TUI Group, два кораба на гръцката круизна компания Celestyal Cruises, корабът Euribia на MSC Cruises и един кораб от саудитската круизна линия Aroya Cruises.

Докато пътниците и излишният персонал бяха евакуирани няколко седмици по-рано, корабите продължаваха да се обслужват от десетки членове на екипажа.

През уикенда, възползвайки се от краткия прозорец, осигурен от примирието между Иран и САЩ, капитаните предприели смелия ход да преминат през контролирания от Иран Ормузки проток. В петък вечер корабите започнали да напускат съответните си пристанища, движейки се възможно най-близо до оманския полуостров Мусандам, съобщи Би Ти Ви.

Корабът Celestyal Discovery преминал протока малко след полунощ. Корабът Mein Schiff 4 на TUI бил последният, който успял да премине, достигайки безопасност късно в неделя вечер. Всичките шест кораба впоследствие продължили плаването си в Арабско море.

Преминаването през протока не е лесна задача дори при нормални условия, тъй като скалистият терен прави невъзможно големите кораби да преминат, без да навлязат в ирански води и да бъдат засечени от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC).

Откакто войната между Иран, Израел и САЩ започна на 28 февруари, властите в Техеран затвориха водния път, което направи заплахата от атаки срещу кораби изключително сериозна. Миналата седмица Иран обяви, че напълно е отворил отново протока след примирието, но впоследствие го затвори отново, след като САЩ отказаха да вдигнат морската си блокада, пише DailyMail.

Самият IRGC е известен с използването на дронове за атаки срещу кораби, което прави операцията по преминаването на шестте круизни кораба изключително опасна.

Круизните кораби са успели да преминат безопасно, като са се движели изключително близо до бреговете на Оман — опция, която не е достъпна за по-големите петролни танкери.

Като са избягвали иранските води, корабите са намалили заплахата от страна на Иран.

Въпреки това рискът не е напълно елиминиран, предвид непредсказуемостта на IRGC, заяви морският експерт Кристиан Льо Мие пред The Telegraph.

По-рано тази седмица Иран е атакувал три кораба близо до протока, като Ислямската република твърди, че е открила огън по три излизащи кораба и е задържала два.

IRGC разполага и с дронове, които могат да бъдат изстрелвани от стотици километри разстояние, което означава, че заплахата остава дори след като кораб напусне иранските води.

Имало е и координация с ВМС на САЩ, които дори са се съгласили да осигурят прикритие за круизните кораби при необходимост. Корабите също така са поддържали комуникационните си канали отворени и са плавали през деня, за да бъде ясно идентифицирана тяхната принадлежност. Круизната компания Celestyal е дала възможност на екипажа си да слезе в Дубай, но всички на борда са се съгласили да завършат пътуването.

Главният търговски директор на Celestyal Лий Хаслет заяви: „Ситуацията беше сложна и динамична, и не бих могъл да се гордея повече с нашия екип.

От капитаните до екипите на борда и поддръжката — всички изиграха своята роля за безопасния и добре управляван резултат." Успешното преминаване на корабите идва след като Иран откри огън по кораби, опитващи се да преминат през Ормузкия проток, като круизен кораб се оказал в зоната на обстрел, след като ключовият воден път отново бил затворен, според морски източници, докато танкерите се обърнали и потърсили укритие.

Британската служба UK Maritime Trade Operations (UKMTO) съобщи, че круизен кораб, намиращ се на три морски мили източно от Оман, е докладвал за „плискане в непосредствена близост", което е породило опасения, че пътнически кораб може да е попаднал в атаката. Затварянето на протока доведе света до енергийна криза, тъй като танкери, превозващи една пета от световния петрол, бяха възпрепятствани да използват този маршрут.

Атаките срещу корабоплаването започнали да намаляват от средата на март, след като Иран наложил ефективен контрол върху протока. Самият риск от атака е бил достатъчен, за да възпре кораби от опити да преминат.

Иран е изисквал информация за товара, собствеността и екипажа, а в някои случаи е налагал такса от 1 долар на барел за петрол и петролни продукти или 2 милиона долара за голям танкер.