Швейцария отваря отново посолството си в Иран

Швейцария ще продължи да поддържа отворена линия за комуникация между САЩ и Иран. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Швейцария обяви, че ще отвори отново посолството си в Иран.

Властите в страната подчертаха, че дори когато дипломатическото представителство не е функционирало, е продължил да действа канал за комуникация между Вашингтон и Техеран, осигурен от швейцарската страна.

Посолството бе временно затворено на 11 март заради войната в Близкия изток, припомня АФП.

"От тази седмица малък екип на посолството на Швейцария е отново в Техеран", заяви швейцарското министерство на външните работи, съобщи БТА.

Екипът, който се състои от четирима дипломатически служители, има за задача да възобнови поетапно дейностите на посолството.

Берн уточнява, че решението за повторното отваряне на посолството е било взето след анализ на рисковете и след съгласуване с Иран и САЩ, чиито интереси в Ислямската република се представляват от Швейцария.

