Двама украински висши офицери са уволнени заради фалшиви доклади от фронта

Украински войници. Снимка: Pixabay

Генералният щаб на украинските въоръжени сили отстрани от служба двама висши офицери заради фалшифицирани доклади за обстановката на фронта в Харковска област и заяви, че те са се опитали да скрият „истинската обстановка", предаде ДПА.

В изявление на Генералния щаб в социалните мрежи се казва, че командирите са загубили редица позиции и са допуснали грешки във връзка с военните доставки.

Командирът на 14-а специална механизирана бригада и началникът на 10-и армейски корпус, от който подразделението е част, са били сменени и е започнало вътрешно разследване на ръководството на специалната бригада.

Според изявлението засегнатите части от фронта са източно от река Оскил, близо до град Купянск.

Дъщерята на един от военнослужещите от бригадата вчера привлече вниманието към сложната обстановка с доставките на продоволствие, като публикува снимки, на които се виждат измършавели войници.

„Момчетата нямат храна и вода! Бойците припадат от глад, пият дъждовна вода", написа тя в социалните мрежи, информира БТА.

В района на град Купянск и съседния град Купянск-Възловий на другия бряг на Оскил от месеци се водят ожесточени боеве, посочва ДПА.

Руският президент Владимир Путин неотдавна заяви, че Купянск е превзет, но украинският президент Володимир Зеленски отхвърли това твърдение и публикува видеоклип от покрайнините на града.

