Най-малко трима палестинци са убити при нови израелски удари в ивицата Газа

Най-малко трима палестинци бяха убити днес при израелски удари в ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на местни медици.

Ударите са били нанесени в гъстонаселен район в град Газа, близо до банка и охраняващ я полицейски пост.

По-рано Ройтерс съобщи, че Израел е увеличил нападенията си срещу контролираната от "Хамас" полиция в ивицата Газа, която въоръжената групировка използва, за да възстанови контрола си върху територията. Към момента не е ясно дали сред убитите при днешната израелска атака има полицейски служители.

Израелската армия засега не е отговорила на молбата на Ройтерс за коментар.

Насилието в Газа продължава въпреки влязлото в сила през октомври 2025 г. примирие, като Израел почти ежедневно извършва атаки срещу палестинци, отбелязва Ройтерс.

От обявяването на спирането на огъня са били убити най-малко 790 палестинци, сочат данни на местните здравни служби. Израел от своя страна казва, че през този период палестински бойци са убили четирима негови военнослужещи, съобщава БТА.

Израел и "Хамас" се обвиняват взаимно в нарушения на примирието.

От началото на войната в Газа през октомври 2023 г. са били убити повече от 72 000 жители на палестинската територия, като повечето от тях са цивилни, по данни на местните здравни власти.

При оглавяваната от "Хамас" атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г. са били убити около 1200 души, сочи израелската официална статистика.