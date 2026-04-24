Вътрешен имейл на Пентагона предлага замразяване на членството на Испания в НАТО

Вътрешен имейл на Пентагона очертава възможностите САЩ да накажат съюзниците от НАТО, които не подкрепиха американските военни операции в Иран, предаде Ройтерс.

Представител на администрацията на американския президент Доналд Тръмп заяви за британската новинарска агенция, че обмисляните мерки включват замразяване на членството на Испания в алианса и преразглеждане на американската позиция относно претенциите на Великобритания към Фолклендските острови.

Политическите възможности са описани подробно в имейл, изразяващ разочарование към някои съюзници, които според Вашингтон са не са пожелали или са отказали да предоставят на американската армия нужните ѝ за войната срещу Иран права за достъп, базиране и прелитане. Тези права са известни с абревиатура АБО (от англ. Access, Basing, and Overflight).

Официалният представител на САЩ заяви, че АБО "просто е абсолютно основна отправна точка за НАТО" и добави, че възможностите за наказание на членове от алианса се обсъждат на високо равнище в Пентагона. Една от представените в имейла опции предвижда временно да се забрани на "трудните" държави членки да заемат престижни позиции в алианса, каза още американският държавен служител, съобщи БТА.

Официален представител на НАТО заяви в отговор на въпроса, дали дали е възможно да се замрази членството на някой от съюзниците в алианса, че "в учредителния договор на НАТО не е предвидена никаква разпоредба за замразяване на членство".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към съюзници от алианса заради това, че не са изпратили свои военноморски части, които да помогнат за отварянето на Ормузкия проток. Иран затвори стратегическия морски път след началото на американско-израелските въздушни удари на 28 февруари. Тръмп също така обяви, че обмисля възможността САЩ да преустановят членството си в НАТО. "Вие нямаше ли да го направите на мое място", заяви американският лидер в отговор на въпроса на репортер от Ройтерс, дали е възможно САЩ да се изтеглят от акианса.

В имейла, който се разпространява в Пентагона, обаче не се споменава за възможността Вашингтон да се откаже от членството си в НАТО, каза американският представител. Текстът също така не съдържа предложения за затварянето на бази в Европа.

Американският представител отказа да коментира, дали широко очакваното изтегляне на част от американските сили в Европа е сред включените в имейла опции.

Прессекретарката на Пентагона Кингсли Уилсън отговори на молбата на Ройтерс да коментира имейла с думите: "Както президентът Тръмп беше заявил, въпреки всичко, което САЩ са направили за нашите съюзници от НАТО, те не бяха до нас. Министерството на войната ще осигури на президента надеждни възможности, които да гарантират, че нашите съюзници повече няма да се държат като хартиен тигър, вместо да изпълняват дължимото. Нямаме друг коментар за каквито и да е вътрешни обсъждания".

Американско-израелската война с Иран повдигна въпроси за бъдещето на създадения пред 76 г. блок и провокира безпрецедентни опасения, че Вашингтон може да не се притече на помощ на европейските съюзници, ако бъдат нападнати, казват анализатори и дипломати.

Великобритания, Франция и други страни заявиха, че присъединяването към военноморската блокада на САЩ би се равнявало към влизане във войната и че биха искали да помогнат за поддържането на свободното крабоплаване в Ормузкия проток след установяване на трайно примирие или след прекратяването на конфликта.

Представители на американското правителство обаче подчертаха, че НАТО не може да бъде разглеждана като еднопосочна улица. Те изразиха разочарование от Испания, която смути Вашингтон с отказа си да увеличи разходите си за отбрана до 5% от своя БВП. Мадрид твърдо отстоява тезата, че може да покрие задълженията си към НАТО с по-малко финансови средства.

САЩ имат две важни бази в Испания – военноморската база "Рота" и въздушна военновъздушната база "Морон".

ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Очертаните в имейла политически възможности имат за цел да изпратят ясен сигнал до съюзниците от НАТО, "за се намали изпитваното от европейците усещане, че са прави", каза американският служител.

Възможността да се замрази членството на Испания в алианса ще има ограничен ефект върху военните операции на САЩ, но символичното въздействие ще е значително, пише в имейла.

Американският представител не съобщи как САЩ биха могли да окажат натиск за замразяването на членството на Испания в НАТО.

"Не работим въз основа на имейли, а въз основа на официални документи и позиции, които правителството на САЩ формулира", заяви днес испанският премиер Педро Санчес в отговор на журналистически въпрос преди срещата на лидерите на ЕС в Кипър. На този форум ще бъдат обсъждани редица въпроси, включително клаузата за на НАТО за взаимопомощ. Санчес отбеляза, че Испания е "лоялен партньор" на алианса.

Дори и да е юридически неприложима, публичната заплаха за замразяване на отбранителната подкрепа за Мадрид би имала "дълбоко разрушителен" ефект върху алианса и ще нанесе допълнителни щети върху доверието между Европа и САЩ, заяви Свен Бископ, професор по европейска отбранителна политика в белгийския институт "Егмонт" и в Гентския университет. "Повечето европейски лидери вече не са убедени, че САЩ ще ги подкрепят при всяка една криза... Действията на Тръмп не отговарят на американските интереси", добави Бископ.

ФОЛКЛАНДСКИТЕ ОСТРОВИ

Имейлът също така включва възможността САЩ да преразгледат дипломатическата си подкрепа за дългогодишни европейски "имперски владения" като Фолклендските острови край Аржентина. В сайта на Държавния департамент на САЩ пише, че островите са администрирани от Обединеното кралство, но Буенос Айрес все още има претенции върху тях. Аржентинският президент – либертарианецът Хавиер Милей е съюзник на Доналд Тръмп.

Великобритания и Аржентина водят кратка война през 1982 г. за островите след неуспешен опит от аржентинска страна за завладяването им. Около 650 аржентински и 255 британски военнослужещи загиват, преди южноамериканската страна да се предаде.

Тръмп многократно е обиждал британския премиер Киър Стармър, определяйки го като страхлив заради нежеланието му да се присъедини към войната на САЩ срещу Иран. Тръмп каза, че Стармър "не е Уинстън Чърчил" и нарече британските самолетоносачи "играчки".

Първоначално Лондон не удовлетвори искането на Вашингтон да позволи на американски самолети да нанесат удари срещу Иран, излитайки от две британски бази. По-късно обаче правителството на Стармър се съгласи базите да бъдат използвани за отбранителни мисии, насочени към защитата на цивилни в региона, включително британски граждани, от иранските ответни удари.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет неотдавна заяви пред репортери в Пентагона, че войната в Иран е "разкрила много неща". Той отбеляза, че иранските ракети с голям обсег не могат да поразяват цели в САЩ, но могат да достигнат Европа.

"Получаваме въпроси, срещаме препятствия или колебания... Не може да се говори за истински съюз, ако има държави, които не са готови да застанат на твоя страна, когато имаш нужда от тях", добави Хегсет.