Турска медия: Политическите промени в София могат пряко да влияят върху политиките на Брюксел

"Докъде ще стигне вятърът на промяната при съседите?", пита в заглавие турският в. "Йени месаж" в публикация, посветена на изборната победа на Румен Радев и неговата коалиция "Прогресивна България".

"Последните избори в България се оценяват не само с оглед на вътрешната политика, но и като начало на нов период, следен отблизо от Турция и Европа", започва авторът, като допълва, че Радев и "Прогресивна България" са излезли на преден план с послание за "промяна" след продължителна политическа нестабилност и дебати за доверието.

"Йени месаж" откроява значението на България за съседна Турция с оглед на факта, че страната ни представлява една от най-важните сухопътни връзки на Турция към Европа.

"Като член на Европейския съюз, политическите развития в София могат пряко да влияят върху политиките на Брюксел и косвено върху отношенията Турция–ЕС", пише в анализа.

В контекста на изборния резултат авторът Джем Бюрюч посочва, че победата на Радев има пряко значение за Турция, тъй като двете страни са не само съседни, но и икономически свързани.

Според него възможните положителни аспекти от изхода на вота са: по-гъвкави търговски отношения, засилено сътрудничество на граничните пунктове, увеличаване на регионалните дипломатически контакти. В същото време аспектите, на които според автора трябва да се обърне внимание, са възможни разногласия между ЕС и България и техните косвени ефекти, политиките за миграцията и управлението на границите и положението на турската общност в България.

"За турската и мюсюлманската общност в България най-важни остават политическата стабилност и защитата на правата", пише Бюрюч и допълва, че "Движението за права и свободи играе важна роля в политическото представителство на тази група", както и че "влиянието на процеса на реформи през нови период върху тази общност ще се следи внимателно", съобщава БТА.

В заключение авторът поставя въпроса докъде в крайна сметка ще стигне промяната и цитира международни анализи, според които през следващия период ще бъдат определящи три основни баланса, а именно: отношенията и съгласуваността с ЕС, тонът на диалога с Русия и вътрешните реформи и прозрачността.

"Ако този баланс бъде постигнат, България може да навлезе в по-стабилен период. В противен случай се очаква политическите спорове да продължат. За Турция най-важното ще бъде внимателно да следи този процес и да укрепва областите на сътрудничеството с оглед на запазване на регионалната стабилност", завършва анализът на "Йени месаж".