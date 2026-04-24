Антонио Коща: Ормузкият проток трябва да бъде деблокиран незабавно

Твърде рано е да се говори за облекчаване на каквито и да било санкции срещу Иран, заявиха днес председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на обща пресконференция след края на срещата на лидерите на ЕС в Кипър, предаде Ройтерс.

"Ормузкият проток трябва да бъде деблокиран незабавно, без ограничения и без налагането на такси при пълното спазване на международното право и принципа на свободно корабоплаване. Това е от жизненоважно значение за целия свят", заяви Коща след края на работна среща с президентите на Ливан, Сирия, Египет и Йордания.

Германският канцлер Фридрих Мерц посочи, че лидерите на ЕС са склонни да облекчат поетапно санкциите срещу Иран, в случай че бъде постигнато всеобхватно споразумение.