САЩ искат да изгонят от НАТО Испания, не ги подкрепила за Иран (Обзор)

Не е ясно как може да стане - в договора за пакта подобен механизъм няма

Пентагонът търси начини да накаже държавите от НАТО, които отказват да сътрудничат във войната срещу Иран или директно се противопоставят на политиките на Вашингтон в Близкия изток.

Сред обсъжданите санкции са изгонването на Испания от алианса и преразглеждане на дипломатическата подкрепа на САЩ за претенциите на Великобритания към Фолкландските острови край Аржентина.

Основна цел на мерките е да се покаже на европейците, че американската военна подкрепа не им се полага по право, по думите на анонимен източник от Пентагона пред Ройтерс.

Намеренията на САЩ са описани в изтекъл вътрешен имейл между високопоставени служители на Пентагона. Източникът на Ройтерс твърди, че кореспонденцията изразява

голямото разочарование на Белия дом

от отказа на някои от съюзниците да предоставят права за достъп до бази, разполагане на войски и свободно въздушно пространство зa осъществяването на операция “Епична ярост” срещу ислямската република. Тези три стълба на съвместна работа той описва като абсолютната основа, върху която се градят отношенията в рамките на НАТО.

В имейла голямо внимание е обърнато на отказа на Испания да подкрепи действията на САЩ срещу Техеран по какъвто и да е начин. Правителството на премиера Педро Санчес в Мадрид, освен че по-рано ги обяви за незаконни, не даде на американците да използват испанските бази и въздушно пространство за атаки срещу Иран. Това възмути Доналд Тръмп, който се зарече да наложи големи икономически санкции на страната.

Според кореспонденцията на служителите в Пентагона изгонването на Испания от НАТО няма да причини щети на САЩ във военно отношение, но ще изпрати сериозен сигнал към останалите съюзници, че не може само Вашингтон да помага при необходимост, а когато той има нужда от подкрепа, да няма адекватна реакция.

Друга по-умерена опция разглежда вариант, в който на Мадрид да се забрани да заема важни или престижни позици в рамките на управлението на алианса и да участва във вземането на решения. Източникът на Ройтерс не обясни как САЩ биха могли в действителност да изгонят Испания от НАТО.

В петък премиерът Санчес омаловажи изтеклата кореспонденция от Пентагона. “Няма за какво да се тревожим. Ние изпълняваме задълженията си към НАТО. Позицията на испанското правителство е ясна: пълно сътрудничество с нашите съюзници, но винаги в рамките на международното право”, заяви той.

Санчес отказа да дискутира конкретното съдържание на изтеклия документ, като подчерта, че кабинетът му не коментира имейли, а официални документи и позиции.

Учредителният договор на НАТО не предвижда никакъв механизъм, който да позволява временно отстраняване или изключване на някоя от страните-членки. В документа е описано единствено доброволно напускане. За да стане то реалност, правителството на държавата, която иска да се откаже, трябва да уведоми САЩ с официално предизвестие. Една година след неговото изпращане се смята, че страната не е част от пакта.

“Трудно е да се прецени колко сериозно трябва да се приемат такива имейли освен като идеологическа провокация”, заяви бившата говорителка на НАТО Оана Лунгеску.

Тя обясни, че ограничаването на достъпа на някои страни до висши военни постове

би било трудно за постигане,

тъй като съюзниците току-що са предоговорили новите ротации за управление на пакта, които трябва да продължат до 2029 г.

Новините за намеренията на американските власти дойдоха само дни след като испанският парламент отхвърли предложение за свикването на референдум за излизането на страната от пакта. То беше направено в сряда от крайнолявата опозиционна партия “Подемос”. Според движението необходимостта от допитването се основава на твърдението, че едва 21% от испанците подкрепят членството в НАТО. Също така партията твърдеше, че всички лица на възраст под 58 г. не смятат, че оставането в алианса е правилното решение за Мадрид.

Изтеклият имейл от Пентагона подсказва, че Вашингтон би могъл да преразгледа позицията си относно претенциите на Великобритания към Фолкландските острови в отговор на отказа Лондон да участва във войната в Иран. Архипелагът се намира близо до крайбрежието на Аржентина, която го възприема като своя територия. През 1982 г. Буенос Айрес се опита да анексира островите, но Лондон успя да изгони нахлулите аржентински войски.

