ОЛАФ започна разследване срещу бившия британски посланик в САЩ заради връзки с Епстийн

Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) обяви, че е започнала разследване срещу бившия посланик на Великобритания в САЩ и бивш европейски комисар Питър Манделсън, който е в центъра на скандал заради връзките си с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде Ройтерс.

„ОЛАФ може да потвърди започването на разследване по случая, който споменавате. Тъй като разследването е текущо обаче ОЛАФ не може да даде никакъв допълнителен коментар", се казва в имейл, разпространен от службата.

Адвокатският екип на Манделсон към момента не е отговорил на запитване на Ройтерс за коментар, съобщава БТА.