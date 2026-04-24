Само 5 кораба са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа, сочат платформи за следене

Само пет кораба, включително един ирански танкер за петролни продукти, са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа, сочат днешните данни на специализирани платформи за проследяване на корабоплаването, предаде Ройтерс. Междувременно Иран конфискува тази седмица два контейнеровоза, а САЩ продължават да блокират иранските пристанища.

Понастоящем корабният трафик, преминаващ през ключовия морски път по време на нестабилното прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран, остава малкък процент в сравнение със средно 140 преминавания на плавателни съдове преди началото на войната - на 28 февруари.

„За повечето корабни компании ще е необходимо стабилно прекратяване на огъня и уверения от двете страни в конфликта, че Ормузкият проток е безопасен за транзит", каза Якоб Ларсен, главен служител по безопасността и сигурността в асоциацията на корабособственици, корабни брокери и агенти "Бимко" (Bimco).

„Междувременно корабоплаването ще бъде сведено до използване на маршрути в близост до Иран и Оман. Поради ограничения си характер тези маршрути не могат безопасно да поемат нормалните обеми на корабоплаването през Ормузкия проток", добави Ларсен.

Танкерът за петролни продукти „Ники" (Niki), плаващ под ирански флаг и обект на американски санкции, е сред малкото кораби, излезли от протока без посочена дестинация, сочат днешният анализ на „Кплер" ( Kpler) и данните за проследяване на плавателни съдове на платформата „МаринТрафик" (MarineTraffic).

Близо два месеца след като САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран, няма признаци за възобновяване на мирните преговори. Групата за контейнерни превози „Хапаг-Лойд" (Hapag-Lloyd) обяви днес, че един от нейните кораби е прекосил протока, но без да уточнява детайли.

Супертанкерът „Хелга", плаващ под флага на Коморските острови, пристигна днес на офшорен терминал за товарене на петрол в южното иракско пристанище Басра. Това е вторият кораб, достигнал Ирак след затварянето на протока.

Използваните от Иран бързоходни катери за залавянето на два контейнеровоза близо до пролива в сряда засили опасенията сред много корабни и петролни компании, припомня Ройтерс.

„Последните залавяния на кораби показват, че дори „отвореният" Ормузки проток не е безопасен за моряци, кораби и товари", каза Питър Санд, главен анализатор в платформата за разузнаване на морски и въздушни товари "Ксенета" (Xeneta), съобщава БТА.

Между 22 април и ранните часове на 23 април седем кораба са преминали през протока, шест от които са участвали в търговия, свързана с Иран, показва анализ на „Лойдс лист интелиджънс" (Lloyd's List Intelligence).

Затварянето на протока наруши една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ и предизвика световна енергийна криза.

Стотици кораби и 20 000 моряци останаха блокирани в Персийския залив, като застрахователни и петролни компании следят за признаци, че рисковете за корабоплаването може да са намалели.