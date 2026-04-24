ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 1 250 000 са ползвали преференции на парламент...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22729510 www.24chasa.bg

Министерството на правосъдието на САЩ отново разреши екзекуциите чрез разстрел

1928
САЩ не се отказват от екзекуциите. Снимка Pixabay

Министерството на правосъдието на САЩ заяви днес, че предприема мерки за укрепване на прилагането на смъртното наказание на федерално равнище, включително посредством екзекуция чрез разстрел и повторното въвеждане на протоколите за смъртоносна инжекция, предаде Ройтерс.

„Сред предприетите мерки са повторното въвеждане н на протоколите за смъртоносна инжекция, използвани през мандата на първата администрация на президента Доналд Тръмп, разширяването на протокола за включване на допълнителни методи за екзекуция, като разстрела, както и оптимизиране на вътрешните процеси с цел ускоряване на прилагането на смъртното наказание", се казва в изявление на ведомството.

„Тези стъпки са критично важни за възпиране на най-варварските престъпления, осигуряване на справедливост за жертвите и предоставяне на дългоочаквана утеха на оцелелите близки", допълниха от Министерството на правосъдието на САЩ.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

