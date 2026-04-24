Министерството на правосъдието на САЩ отново разреши екзекуциите чрез разстрел

Министерството на правосъдието на САЩ заяви днес, че предприема мерки за укрепване на прилагането на смъртното наказание на федерално равнище, включително посредством екзекуция чрез разстрел и повторното въвеждане на протоколите за смъртоносна инжекция, предаде Ройтерс.

„Сред предприетите мерки са повторното въвеждане н на протоколите за смъртоносна инжекция, използвани през мандата на първата администрация на президента Доналд Тръмп, разширяването на протокола за включване на допълнителни методи за екзекуция, като разстрела, както и оптимизиране на вътрешните процеси с цел ускоряване на прилагането на смъртното наказание", се казва в изявление на ведомството.

„Тези стъпки са критично важни за възпиране на най-варварските престъпления, осигуряване на справедливост за жертвите и предоставяне на дългоочаквана утеха на оцелелите близки", допълниха от Министерството на правосъдието на САЩ.