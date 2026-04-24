Не приеха законопроекта за евтаназията в Англия и Уелс

Законопроектът за асистираното самоубийство в Англия и Уелс не беше приет от британския парламент днес, тъй като не успя да бъде разгледан навреме, след като беше блокиран в продължение на месеци в Камарата на лордовете, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

През юни миналата година Камарата на общините (долната камара на британския парламент) одобри историческия законопроект за легализиране на асистираното самоубийство в Англия и Уелс за болни в крайна фаза на нелечими заболявания.

Разглеждането на текста обаче се забави в Камарата на лордовете (горната камара на британския парламент), където бяха внесени повече от 1200 поправки, които попречиха по този начин той да бъде приет навреме.

Последното заседание на Камарата на лордовете, което се състоя днес, завърши с отхвърлянето на законопроекта.