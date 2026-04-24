Спират разследването срещу сегашния шеф на Федералния резерв Джером Пауъл

Министерството на правосъдието прекратява разследването срещу настоящия президент на Управлението за федерален резерв Джером Пауъл, заяви днес федералният прокурор Жанин Пиро. По този начин се премахва пречка пред утвърждаването на номинирания от президента Доналд Тръмп за следващ ръководител на централната банка Кевин Уорш, съобщиха световните агенции.

Пиро, съюзничка на Тръмп и главен федерален прокурор за Вашингтон, заяви, че е поискала от Службата на генералния инспектор - вътрешният контролен орган на УФР, да разгледа значителните разходи, отделени от институцията за ремонт на централата ѝ във Вашингтон, пише БТА.

„Генералният инспектор има правомощията да държи УФР отговорно пред американските данъкоплатци“, заяви Пиро в публикация в социалните медии.

„Очаквам изчерпателен доклад в кратък срок и съм уверена, че резултатът ще помогне за разрешаването, веднъж завинаги, на въпросите, които накараха тази служба да издаде призовки“, добави тя.

Сенаторът републиканец Том Тилис от Северна Каролина обеща да блокира всяка номинация за ръководител на УФР, докато Министерството на правосъдието не прекрати разследването срещу Пауъл, което той смята за неоснователно, припомня Ройтерс.

Разследването проучваше както ремонта, така и изявленията на Пауъл пред Конгреса миналата година относно проекта.

Миналият месец федерален съд блокира призовките, отправени към членове на Управителния съвет на УФР, като констатира, че те са били издадени с неправомерната цел да се окаже натиск върху Пауъл да се поддаде на исканията на Тръмп за бързо понижаване на лихвите или да подаде оставка.

Говорител на Белия дом заяви днес, че Службата на генералния инспектор е в най-добра позиция „да стигне до дъното на въпроса“ и изрази увереност, че Сенатът ще потвърди назначението на Уорш, информира Си Ен Би Си.

„Американските данъкоплатци заслужават отговори относно лошото финансово управление на УФР, а по-широките правомощия на Службата на генералния инспектор я поставят в най-добрата позиция да разкрие истината по този въпрос“, заяви говорителят на Белия дом Куш Десай.

„Белият дом остава толкова уверен, колкото и преди, че Сенатът ще утвърди бързо Кевин Уорш за следващ председател на УФР, за да възстанови най-накрая компетентността и доверието в процеса на вземане на решения“, допълни Десай.