Как и кои авиокомпании затягат коланите (Графика)

Aвиокомпаниите по света са принудени да въвеждат мерки за съкращаване на разходите поради значително повишените цени на самолетното гориво вследствие на продължаващия конфликт между САЩ и Иран. Така например „Луфтханза" отменя 20 000 европейски полета на къси разстояния това лято.
Цените на самолетното гориво се удвоиха вследствие на прекъсвания в доставките и транспорта заради конфликта между САЩ, Израел и Иран. Кризата се разпространява в целия авиационен сектор, като превозвачите навсякъде съкращават разписанията и повишават цените на билетите, за да компенсират разходите.
Анализатори от бранша предупреждават пътниците да се подготвят за по-нататъшни отмени и скокове в цените на билетите, докато конфликтът в Близкия изток продължава.
