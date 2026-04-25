Как и кои авиокомпании затягат коланите (Графика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Aвиокомпаниите по света са принудени да въвеждат мерки за съкращаване на разходите поради значително повишените цени на самолетното гориво вследствие на продължаващия конфликт между САЩ и Иран. Така например „Луфтханза" отменя 20 000 европейски полета на къси разстояния това лято.

Цените на самолетното гориво се удвоиха вследствие на прекъсвания в доставките и транспорта заради конфликта между САЩ, Израел и Иран. Кризата се разпространява в целия авиационен сектор, като превозвачите навсякъде съкращават разписанията и повишават цените на билетите, за да компенсират разходите.

Анализатори от бранша предупреждават пътниците да се подготвят за по-нататъшни отмени и скокове в цените на билетите, докато конфликтът в Близкия изток продължава.

Вижте още в графиката: