ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Представител на НАТО: Алиансът не допуска страна да бъде изключена

НАТО Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Северноатлантическият договор, с който е създадена НАТО, изобщо не съдържа разпоредба, предвиждаща възможността страна член на организацията да бъде изключена, каза представител на алианса, цитиран от Би Би Си и БТА. 

По-рано днес Ройтерс предаде, цитирайки вътрешен документ на Министерството на отбраната на САЩ, че администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля замразяване на членството на Испания в НАТО заради разногласията във връзка с Иран.

Учредителният договор на алианса "не предвижда никаква разпоредба за замразяване на членството в НАТО или изключване" на страна, коментира обаче пред Би Би Си представител на пакта.

"Въпреки всичко", което САЩ са направили за своите съюзници от НАТО, "те не бяха до нас", заяви междувременно пред британското обществено радио и телевизия прессекретарят на Пентагона Кингсли Уилсън. Тя подчерта, че Министерството на отбраната на САЩ ще осигури на президента Тръмп "надеждни възможности, за да гарантира, че нашите съюзници вече не са хартиен тигър и вместо това ще си свършат работата", отказвайки по-нататъшен коментар.

 

 

НАТО

