Туск: Полша ще отнесе търговското споразумение с Меркосур до Съда на ЕС

Полският премиер Доналд Туск заяви днес, че Полша ще отнесе търговското споразумение между ЕС и Меркосур до Съда на Европейския съюз, предаде ПАП.

По-рано днес вицепремиерът и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш също заяви, че Полша ще подаде жалба до Съда на ЕС.

„Смятаме, че споразумението е заплаха за продоволствената сигурност, безопасността на потребителите и нашия вътрешен пазар“, каза Кошиняк-Камиш, като добави, че сделката се прилага по неправилен начин. Той също така посочи, че вече е обсъдил въпроса с премиера Туск и министъра на земеделието Стефан Крайевски.

Говорейки пред медиите при отпътуването си от Кипър, където участва на среща на върха на ЕС, Туск заяви, че вече е информирал Европейската комисия за намерението на Полша да отнесе споразумението ЕС-Меркосур до Съда на ЕС.

„Помолих Европейската комисия да не възприема този ход като атака“, каза Туск и добави, че решението е резултат от оценката на ситуацията от страна на полското правителство.

От своя страна Крайевски изрази надежда, че Полша ще подаде жалбата си преди 1 май.

„Полското правителство може да отнесе споразумението до Съда на ЕС до 26 май. Но се надявам това да стане по-рано“, каза Крайевски пред медиите, като добави, че жалбата може да блокира прилагането на споразумението, но окончателното решение по въпроса зависи от Европейската комисия.

„Въпросите, свързани с търговските споразумения, са в компетентността на Европейската комисия“, поясни той, цитиран от БТА.

Споразумението с държавите от Меркосур - Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай - ще въведе тарифни преференции за вноса на редица селскостопански продукти, внасяни в ЕС, включително говеждо месо, птиче месо, млечни продукти, захар и етанол, като същевременно ще отвори пазарите на Меркосур за индустриални стоки от ЕС като автомобили, машини и лекарства.

В началото на януари повечето страни членки на ЕС се съгласиха да подпишат споразумението, докато Полша, Франция, Австрия, Ирландия и Унгария се противопоставиха на решението.

Докато Европейската комисия планира да приложи „предпазна клауза“ от 1 май, която позволява повторно въвеждане на мита, ако цените в ЕС спаднат с повече от 5 на сто поради внос, полският Сейм (долната камара на парламента) прие в средата на март резолюция, призоваваща правителството да подаде самостоятелна жалба до Съда на ЕС с цел защита на националните интереси.

Туск заяви в края на март, че правителството към момента не планира да подава отделна жалба, като се позова на вече съществуващото правно оспорване, инициирано от Европейския парламент.