ЕС ще настоява за глобална цена на въглеродните емисии от корабоплаването

Страните от Европейския съюз са се споразумели да продължат да настояват за глобална цена на въглеродните емисии от корабоплаването в преговорите, които ще бъдат проведени идната седмица с Международната морска организация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Правителствата на страните членки на Международната морска организация - специализирана агенция на ООН - решиха миналата година да отложат с една година климатичните мерки, засягащи морския трафик, след като администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп категорично се противопостави на мярката и заплаши да наложи санкции и визови ограничения на делегатите, които я подкрепиха.

Европейските страни все пак се опитват да възродят плана, съгласно позицията на ЕС за преговорите с Международната морска организация идната седмица, с която Ройтерс се е запознала.

Страните от ЕС „ще се противопоставят на всякакви опити“ климатичните мерки да не се обсъждат на срещата, се посочва в документа.

Страните от ЕС ще разгледат промени в първоначалния план за ценообразуване на въглеродните емисии, ако това помогне за събиране на подкрепа, пише още в документа. Някои представители на ЕС обаче заявиха, че са песимистично настроени относно евентуално компромисно споразумение за климатичните мерки, предвид твърдата опозиция от страна на САЩ.

Общо 57 страни - сред които Китай и големи корабоплавателни страни, включително Либерия - гласуваха за отлагане на цената на въглеродните емисии на срещата през октомври, срещу 49, които искаха да постигнат споразумение.

Сред поддръжниците бяха европейските страни, Бразилия и някои малки островни държави, уязвими към изменението на климата.

Коалиция от трите страни с най-големи корабни регистри в света - Либерия, Панама и Маршаловите острови, както и компании за превоз на петрол, включително саудитската „Бахри“ (Bahri), призоваха членовете на Международната морска организация да обмислят алтернативи на първоначалния план за ценообразуване на въглеродните емисии, когато се срещнат идната седмица.

Решението на Международната морска организация миналата година раздели ЕС, тъй като Гърция и Кипър - всяка от които има развит корабоплавателен сектор - се въздържаха при гласуването, вместо да подкрепят предложението на ЕС за климата.

Гърция, Малта и Италия са отказали да подкрепят новата преговорна позиция на ЕС, която беше приета с квалифицирано мнозинство от страните от ЕС, твърдят високопоставени източници.