Тръмп обсъдил с емира на Катар спирането на огъня между САЩ и Техеран

Емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани е обсъдил развитията около споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, като се позова на катарски държавни медии.

Ал Тани е казал, че Катар ще продължи да се координира с партньорите, за да подкрепя усилията за посредничество, начело на които е Пакистан.

Междувременно, източници от пакистанското правителство съобщиха, че иранска делегация е пристигнала в Пакистан, пише БТА.