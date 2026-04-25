Аржентина иска възобновяване на преговорите за Фолкландските острови

Киър Стармър Снимка: КАДЪР: YouTube

Аржентинското правителство заявява отново готовността си да възобнови двустранните преговори с Обединеното кралство във връзка със спора за суверенитета над Фолкландските острови, съобщи външният министър Пабло Кирно, цитиран от Ройтерс. Агенцията припомня, че Аржентина нарича тези острови Малвински и отдавна претендира за тях.

С това изявление Кирно отговори на коментарите на говорител на британския премиер Киър Стармър, че суверенитетът над Фолкландските острови принадлежи на Великобритания. Лондон реагира след появата на информация за вътрешен имейл на Пентагона, който намеква, че САЩ може да преразгледат позицията си по въпроса за Фолкландските острови като наказание за позицията на Великобритания по отношение на войната с Иран, предаде БТА.

"Република Аржентина отново изразява готовност да възобнови двустранните преговори с Обединеното кралство, които ще дадат възможност да се намери мирно и окончателно решение на спора за суверенитета и да се сложи край на специфичната колониална ситуация", заяви вчера Пабло Кирно в публикация в социалните медии.

 

